- Na początku to był duży szok, ale z czasem ochłonąłem po tym wszystkim - powiedział Albert Komański, który niedawno był bardzo bliski pobicia halowego rekordu Polski w biegu na 200 metrów, w rozmowie z Interia Sport. Ten od 21 lat należy do Marcina Urbasia. Lekkoatlecie Resovii Rzeszów zabrakło do tego zaledwie 0,005 sek.