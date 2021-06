Wyczyn Gidey nastąpił zaledwie dwa dni po tym jak rekord świata na tym dystansie pobiła Sifan Hassan. Reprezentantka Holandii, również w Hengelo, uzyskała 29.06,82.

Etiopka przez większość dystansu miała pomoc w osobie Ababel Yeshaneh, ale gdy ta odpadła, to sama musiała dyktować odpowiednie tempo do mety. W biegu pomagały jej też specjalne świetlne oznaczenia pokazujące tempo na rekord świata. Poza tym w końcówce Gidey musiała jeszcze wymijać innych uczestników biegu, a ostatnie okrążenie przebiec w 68 sekund, ale dała radę.



"Liczyłam na pobicie rekordu świata. Chciałabym jeszcze go poprawić i zejść poniżej 29 minut" - powiedziała Etiopka.



Gidey, która ma także rekord świata na 5000 m (14.06,62) jest pierwszą kobietą, posiadającą dwa najlepsze wyniki na 5000 i 10 000 m od czasu Norweżki Ingrid Kristiansen.

Zdjęcie Letesenbet Gidey / AFP

Pawo