Kolejny rekord świata masters Anity Włodarczyk. Ponad 75 metrów w Madrycie
Za trzy tygodnie Anita Włodarczyk skończy 41 lat, w świecie zawodowego sportu pozostaje fenomenem. W sierpniu minie 10 lat od jej rekordu świata, wtedy posyłała młota za 82. metr. Teraz o takich odległościach nie ma mowy, co nie oznacza, że z trzykrotną mistrzynią olimpijską nie trzeba się liczyć. Za niespełna miesiąc Polka powalczy w Birmingham o swoje piąte złoto w ME, dziś pokazała, że forma idzie w górę. Po raz pierwszy od czterech lat rzuciła ponad 75 metrów, zarazem... pobiła rekord świata masters +40!
To wydaje się wręcz nierealne, by w wieku 41 lat móc rywalizować z najlepszymi na kontynencie. A to potrafi właśnie Anita Włodarczyk, która przecież w rzucie młotem jest największą legendą. Trzy olimpijskie złota, cztery złota w mistrzostwach świata, także cztery w mistrzostwach kontynentu. A przecież jej kontuzja też znaczona była kontuzjami, tak z 2022 roku, tuż przed mistrzostwami Polski, groziła nawet zakończeniem kariery. Mimo że nie została odniesiona na stadionie, a podczas pościgu za złodziejem...
To właśnie wtedy Anita rzuciła ponad 78 metrów w mityngu w Nairobi, a później - w czerwcu - 75.76 m w Chorzowie. Rozkręcała się, forma miała nadejść w sierpniu, na mistrzostwa świata w Budapeszcie. I tuż przed MP zerwała mięsień, sezon się skończył wraz z operacją.
Kolejne trzy lata przynosiły wyniki w granicach 73-74 metrów, wystarczające np. do tytułu wicemistrzyni Europy. W Rzymie lepsza okazała się Włoszka Sara Fantini. I to właśnie ta zawodniczka, ale także dwie Finki: Krista Tervo i Silja Kosonen, będą jej głównymi rywalkami w walce o podium. Może jeszcze Rose Loga z Francji, ale to grono nie jest szerokie.
Właśnie z Fantini i Logą Anita zmierzyła się na limonkowym stadionie w Madrycie - w mityngu World Athletics Continental Tour - Silver.
I uzyskała swój najlepszy wynik od czerwca 2022 roku.
Anita Włodarczyk z czterema rzutami za 74. metr w Madrycie. Znakomita seria polskiej mistrzyni
Pochodząca z Rawicza zawodniczka zaczęła zmagania od 70.63 m - bezpiecznej odległości, dającej możliwość zapoznania się z kołem w "warunkach bojowych". Miała siedem rywalek, żadna nie była więc eliminowana po trzeciej kolejce.
W drugiej kolejce Anita uzyskała już "season best" - 74.56 m. I objęła prowadzenie, które za moment straciła na rzecz Fantini (75.62 m). Obie rzucały dziś bardzo podobnie, na świetnym poziomie.
40-letnia rekordzistka świata w czterech kolejnych seriach uzyskiwała: 73.64 m - 75.01 m - 74.12 m i 74.10 m. To 75.10 oznaczało pobicie rekordu świata masters +40, czyli zawodniczek, które skończyły już 40 lat. A należał on oczywiście do Włodarczyk, w finale ostatnich mistrzostw świata w Tokio rzuciła 74.64 m.
Ostatecznie Anita zajęła drugą pozycję, za Fantini, ale już w Birmingham wcale tak być nie musi. Polkę czekają jeszcze mistrzostwa kraju w Białymstoku.
- 77.35 m - Kristia Tervo (Finlandia)
- 76.41 m - Silja Kosonen (Finlandia)
- 75.62 m - Sara Fantini (Włochy)
- 75.52 m - Krista Koch Jacobsen (Dania)
- 75.19 m - Rose Loga (Francja)
- 75.01 m - Anita Włodarczyk (Polska)
- 73.88 m - Gudrun Hallgrimsdottir (Islandia)
- 73.21 m - Beatrice Llano (Norwegia)