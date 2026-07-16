Kolejny rekord świata masters Anity Włodarczyk. Ponad 75 metrów w Madrycie

To wydaje się wręcz nierealne, by w wieku 41 lat móc rywalizować z najlepszymi na kontynencie. A to potrafi właśnie Anita Włodarczyk, która przecież w rzucie młotem jest największą legendą. Trzy olimpijskie złota, cztery złota w mistrzostwach świata, także cztery w mistrzostwach kontynentu. A przecież jej kontuzja też znaczona była kontuzjami, tak z 2022 roku, tuż przed mistrzostwami Polski, groziła nawet zakończeniem kariery. Mimo że nie została odniesiona na stadionie, a podczas pościgu za złodziejem...

To właśnie wtedy Anita rzuciła ponad 78 metrów w mityngu w Nairobi, a później - w czerwcu - 75.76 m w Chorzowie. Rozkręcała się, forma miała nadejść w sierpniu, na mistrzostwa świata w Budapeszcie. I tuż przed MP zerwała mięsień, sezon się skończył wraz z operacją.

Kolejne trzy lata przynosiły wyniki w granicach 73-74 metrów, wystarczające np. do tytułu wicemistrzyni Europy. W Rzymie lepsza okazała się Włoszka Sara Fantini. I to właśnie ta zawodniczka, ale także dwie Finki: Krista Tervo i Silja Kosonen, będą jej głównymi rywalkami w walce o podium. Może jeszcze Rose Loga z Francji, ale to grono nie jest szerokie.

Właśnie z Fantini i Logą Anita zmierzyła się na limonkowym stadionie w Madrycie - w mityngu World Athletics Continental Tour - Silver.

I uzyskała swój najlepszy wynik od czerwca 2022 roku.

Anita Włodarczyk z czterema rzutami za 74. metr w Madrycie. Znakomita seria polskiej mistrzyni

Pochodząca z Rawicza zawodniczka zaczęła zmagania od 70.63 m - bezpiecznej odległości, dającej możliwość zapoznania się z kołem w "warunkach bojowych". Miała siedem rywalek, żadna nie była więc eliminowana po trzeciej kolejce.

W drugiej kolejce Anita uzyskała już "season best" - 74.56 m. I objęła prowadzenie, które za moment straciła na rzecz Fantini (75.62 m). Obie rzucały dziś bardzo podobnie, na świetnym poziomie.

Anita Włodarczyk BEN STANSALL AFP

40-letnia rekordzistka świata w czterech kolejnych seriach uzyskiwała: 73.64 m - 75.01 m - 74.12 m i 74.10 m. To 75.10 oznaczało pobicie rekordu świata masters +40, czyli zawodniczek, które skończyły już 40 lat. A należał on oczywiście do Włodarczyk, w finale ostatnich mistrzostw świata w Tokio rzuciła 74.64 m.

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Ostatecznie Anita zajęła drugą pozycję, za Fantini, ale już w Birmingham wcale tak być nie musi. Polkę czekają jeszcze mistrzostwa kraju w Białymstoku.

Najlepsze młociarki w Europie w 2026 roku, uprawnione do startu w ME

77.35 m - Kristia Tervo (Finlandia)

76.41 m - Silja Kosonen (Finlandia)

75.62 m - Sara Fantini (Włochy)

75.52 m - Krista Koch Jacobsen (Dania)

75.19 m - Rose Loga (Francja)

75.01 m - Anita Włodarczyk (Polska)

73.88 m - Gudrun Hallgrimsdottir (Islandia)

73.21 m - Beatrice Llano (Norwegia)

Anita Włodarczyk Michal Wozniak East News





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