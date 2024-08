Kolejny medal mistrzostw dla polskich lekkoatletów! Życiowy sukces 19-latki

Tegoroczne mistrzostwa świata do lat 20 odbywają się w Peru, a konkretnie w Limie. Rywalizacja najlepszych młodych lekkoatletów globu rozpoczęła się 27 sierpnia i szybko przyniosła powody do radości dla polskich kibiców. Srebrny medal wywalczyła mieszana sztafeta 4x400 metrów w składzie: Jakub Szarapo, Wiktoria Gajosz, Stanisław Strzelecki oraz Zofia Tomczyk.

Lekkoatletyka. Julia Adamczyk z medalem MŚ U20

Nasza reprezentantka w pierwszej próbie uzyskała 6.11 m i przez kilka minut zajmowała trzecie miejsce. Później skoczyła o dziewięć centymetrów dalej, ale rywalki również poprawiały swoje wyniki, więc Adamczyk spadła poza podium. A to oznaczało, że musi znacznie się poprawić, by włączyć się do walki o miejsce w czołowej trójce.