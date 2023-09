Kolejny kapitalny finał Natalii Kaczmarek. Co za zwieńczenie sezonu!

Natalia Kaczmarek czy Marileidy Paulino, a może jeszcze Sada Williams, z którą Polka do końca walczyła o wicemistrzostwo świata? Finałowa rywalizacja w Diamentowej Lidze zapowiadała się doskonale, a dla naszej genialnej sprinterki była to okazja do rewanżu za zeszłoroczne zmagania w Eugene. Wtedy przez problemy zdrowotne nie znalazła się wśród najlepszych. A dziś w finale Diamentowej Ligi zajęła drugie miejsce, znów za kapitalną Marileidy Paulino.