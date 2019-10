Na gali "Pierwszy Trener" w Warszawie nagrodzono 16 szkoleniowców, którzy pomogli stawiać pierwsze sportowe kroki tegorocznym medalistom mistrzostw świata i Europy. "Bez nich nasi mistrzowie nie poznaliby smaku zwycięstwa" - powiedział minister sportu Witold Bańka.

To trzecia edycja projektu autorstwa szefa resortu. Począwszy od 2017 roku każdy trener wskazany przez zawodnika jako pierwszy szkoleniowiec - w porozumieniu z odpowiednim związkiem sportowym - otrzymuje jednorazową nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. Pierwszych trenerów wskazują sportowcy, którzy w danym roku sięgnęli po medal igrzysk, mistrzostw Europy lub świata seniorów w konkurencjach objętych programem olimpijskim.

"Zawsze przy tej okazji zadaję sobie pytanie: kim tak naprawdę jest trener? To osoba, która nie tylko kształtuje pod względem sportowym, to też dla wielu z nas ktoś, kto bywa jak drugi ojciec, psycholog; ktoś, kto prowadzi za rękę, wychowuje, ale też skarci; ktoś, kogo działalność wpływa na całe życie. Dlatego blisko trzy lata temu narodziła się idea nagrodzenia właśnie tych trenerów, dzięki którym rozpoczęła się przygoda sportowa naszych mistrzów" - powiedział Bańka.

W poprzednich latach wyróżniono łącznie 123 osoby. W tym roku dołączyli do nich pierwsi trenerzy m.in. wicemistrzyń Europy w siatkówce plażowej Katarzyny Kociołek i Kingi Wojtasik; brązowych medalistów ME w siatkówce Marcina Komendy, Damiana Wojtaszka i Karola Kłosa; wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 m Anny Kiełbasińskiej czy mistrzyni Europy w strzelectwie Klaudii Breś.

"To są osoby, które często są zapomniane, trochę odsunięte na bok. Poprzez ten projekt chcemy ich pokazać światu. Bez nich nie byłoby tych sukcesów, nic nie byłoby możliwe (...). Wszystkim wyróżnionym dziękuję za to, co zrobiliście państwo dla polskiego sportu. Za każdym razem, kiedy biało-czerwona (flaga - PAP) wędruje na maszcie, kiedy wasi zawodnicy odbierają medale, macie prawo być dumni. Polska o was pamięta" - podkreślił minister sportu.

Rozporządzenie ministra sportu precyzuje, że pierwszym trenerem jest osoba, która brała udział w początkowym procesie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące. Początkowy proces szkolenia obejmuje przygotowanie i udział w zawodach w kategorii młodzika, juniora młodszego lub juniora, organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy.