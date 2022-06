Kolejne zwycięstwo Natalii Kaczmarek! Nie ma mocnych na mistrzynię z Tokio!

Od końca maja Natalia Kaczmarek wygrywa każdy bieg, w którym startuje. W Ostrawie pobiła swój rekord życiowy - do fantastycznego czasu 50,16 s. Być może będzie wkrótce pierwszą Polką od czasów Ireny Szewińskiej, której uda się "złamać" magiczną barierę 50 sekund.

Natalia Kaczmarek wygrała mityng w Marsylii

Nie stało się to jeszcze w Marsylii, gdzie zawodniczka AZS AWF Wrocław pobiegła dość zachowawczo pierwszą część dystansu. Na ostatniej prostej pokazała jednak znakomite przyspieszenie i pewnie wygrała - z czasem 51,25 s. Do pobicia własnego rekordu mityngu, czyli 51,16 z zeszłego roku, zabrakło jej zaledwie kilku setnych. Polka na mecie wyprzedziła Francuzkę Sokhne Lacoste (51,62 s) i Brytyjkę Laviai Nielsen (51,73 s).

Reklama

Najszybsze biegi na 400 m Natalii Kaczmarek:

50,16 s (Ostrawa, 31.05.2022)

50,40 s (Chorzów, 5.06.2022)

50,70 s (Chorzów, 5.09.2021)

50,72 s (Poznań, 25.06.2021)

50,79 s (Tokio, 4.08.2021)

51,00 s (Zürich, 9.09.2021)

51,03 s (Bielsko-Biała, 21.05.2021)

51,06 s (Tokio, 3.08.2021)

51,10 s (Lozanna, 26.08.2021)

51,16 s (Marsylia, 9.06.2021)

51,23 s (Dessau, 25,.05.2022)

51,25 s (Marsylia, 15.06.2022)

51,25 s (Suwałki, 10.06.2022)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co za bieg! Rekord życiowy Natalii Kaczmarek. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Zwycięstwo Anny Wielgosz, rekord życiowy Elizy Megger

Świetnie w mityngu w Marsylii wypadły także inne reprezentantki Polski. Kolejny wartościowy czas na 800 m uzyskała Anna Wielgosz. Mistrzyni Polski z Suwałk od kilku lat specjalizuje się w tym dystansie, a dopiero niedawno na Memoriale Kusocińskiego w Chorzowie udało jej się po raz pierwszy zejść poniżej 2 minut. Bieg w Marsylii bardzo mocno zaczęła Agata Kołakowska, ale ona nadawała tempo i zeszła po 500 metrach. Wielgosz swój finisz rozpoczęła na początku ostatniej prostej - pokonała całą stawkę i na metę wbiegła w czasie 2.01,87. Szósta była wicemistrzyni Polski Margarita Koczanowa (2.03,17).

Znakomity czas w mocnej stawce na 1500 m uzyskała za to Eliza Megger - 4.04,55 to jej nowy rekord życiowy. Dziś wystarczył do zajęcia czwartej pozycji. Zawodniczka LKS Pszczyna jest już bliska uzyskania minimum na mistrzostwa świata w Eugene (4.04,20).