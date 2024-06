Kolejne nerwy polskiej sztafety, znów protest po awansie. Jest co poprawiać

Była dyskwalifikacja polskiej sztafety 4x400 metrów, która awansowała do finału. Była też rozpatrywana zmiana u Biało-Czerwonych w rywalizacji 4x100 m, też po awansie. Skończyło się jednak tylko na nerwach, nieprawidłowości sędziowie nie zobaczyli. A to oznacza, że Marek Zakrzewski, Oliwer Wdowik, Łukasz Żak i Dominik Kopeć powalczą w środę o medal mistrzostw Europy. I to, by wskoczyć jednak na pozycję, dającą prawo startu w igrzyskach w Paryżu.