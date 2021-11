Kolejna wielka impreza w Polsce. "Wszystko idzie po naszej myśli"

- W tym roku wskoczyliśmy na 10. miejsce w klasyfikacji najlepiej przygotowanych mityngów. Kibice i lekkoatleci doceniają nasze starania. To nas motywuje do dalszej pracy. Na pewno Diamentowa Liga to dla nas ambicja "numer jeden"! - powiedział w rozmowie z "TVP Sport" Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.



Nieoficjalnie mówi się, że już w 2023 roku na Stadionie Śląskim rozegrane zostaną zawody Diamentowej Ligi. "Myślę, że zrealizujemy plan w 2023 roku. Wszystko idzie po naszej myśli" - cytuje przedstawiciela województwa śląskiego "TVP Sport".



Byłaby to kolejna wielka impreza na Stadionie Śląskim. W minionym roku odbyły się tam Drużynowe Mistrzostwa Europy, a także Mistrzostwa Świata Sztafet. Poza tym już od kilku lat na tym obiekcie odbywają się prestiżowe memoriały Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej oraz szereg innych imprez lekkoatletycznych. I wygląda na to, że na tym nie koniec.



KK

Zdjęcie Na Stadionie Śląskim odbył się niecodzienny mecz. W tę dyscyplinę już się w Polsce nie gra. Ostatnie mistrzostwa Polski w piłce ręcznej jedenastosobowej odbyły się w 1966 roku. /Rafał Rusek /Newspix

Reklama