Kolejna gwiazda uciekła z Białorusi. Bała się przyjechać do Polski, wybrała USA

Mazuroniak przystępowała do czempionatu jako piąta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku. W Berlinie była faworytką, ale na pierwszych kilometrach miała problem z krwotokiem z nosa. Kontynuowała jednak bieg, cała zakrwawiona. Jakby tego było mało, w końcówce natomiast Białorusinka nie zauważyła zakrętu i dogoniła ją Clemence Calvin. Na finiszu nie dała jednak Francuzce żadnych szans i sięgnęła po złoty medal!

Mistrzyni zniknęła. Obawiała się przyjazdu do Polski

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, wpieranej przez reżim Łukaszenki, sportowcy z Białorusi zostali wykluczeni z międzynarodowych startów. Mazuroniak jednak przestała pojawiać się nawet na krajowych zawodach, co zaczęło budzić zaniepokojenie. "Tribuna" zaczęła węszyć, co dzieje się z biegaczką. Jesienią 2022 roku cały czas trenowała według własnego programu licząc, że wojna się skończy, a ona będzie mogła wziąć udział w kolejnych igrzyskach olimpijskich.

"Olga mogłaby zrezygnować z kadry narodowej, sama rywalizować - ale nie, nie chce stracić stałej pensji na w Ministerstwie Sportu. Wiem na pewno, że zadzwonił do niej jeden menadżer i zaprosił ją do startów w Polsce, ale ona odmówiła - boi się konsekwencji. A wszystko to w imię 500 dolarów pensji w reprezentacji..." - mówił biegacz, którego cytuje "Tribuna".