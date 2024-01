Kluczowa decyzja Piotra Liska przed igrzyskami. "Nie żałuję tego kroku"

Andrzej Klemba, Interia: Już prawie pół roku jest pan pewny, że wystartuje w trzecich w karierze igrzyskach olimpijskich. Prawo występu w Paryżu udało się wywalczyć już w sierpniu ubiegłego roku, zaledwie miesiąc po rozpoczęciu kwalifikacji.

Piotr Lisek: - Stało się to rzeczywiście szybko i dało niezwykły komfort w przygotowaniach do tej imprezy. Wiele można sobie zaplanować i nie zamartwiać się, czy uda się osiągnąć minimum. Daje też spokój Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki, że taka osoba jak Piotr Lisek, w której można pokładać nadzieje na dobry występ, jest już pewna startu.

Przygotowania są już tylko podporządkowane igrzyskom?

- Oczywiście, że tak. Treningi są zaplanowane tak, by na maksa wykorzystać czas przed igrzyskami. Nie muszę po drodze przygotować się pod zawody, na których walczyłbym o minimum. To świetne uczucie, że nie trzeba się już o to martwić. O dwie minuty szybciej mogę zasypiać (śmiech).

Zdobywał pan medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy. W igrzyskach zabrakło niewiele do podium, a tu kolejna szansa.

- Mówi się, że czwarte miejsce jest najgorsze dla sportowca. Ja do tego tak nie podchodzę. Mało tego, cieszę się zarówno z czwartego, jak i z szóstego miejsca na igrzyskach. Zdobyłem bezcenne doświadczenie i wiem, z czym to się je. Wierzę, że mi to pomoże w Paryżu. Po drodze jest sezon halowy i mistrzostwa świata. Uważam, że to ważny przystanek w drodze na igrzyska. To jest czas, który lekkoatlecie nie daje się rozleniwić. Dostarcza niezbędnej adrenaliny dzięki startom w zawodach. Lubię skakać i pokazywać się przed polską publicznością. To dla mnie świetna zabawa. To plus, że można moją konkurencję rozgrywać w hali i na otwartym stadionie.

Piotr Lisek / Marian Zubrzycki / PAP

To pewne, że Orlen Cup w Łodzi bez uśmiechniętego Liska, nie byłby taki sam.

- Taki jestem, że lubię przyjeżdżać tam, gdzie spotyka się lekkoatletyczna rodzina, a tak jest w Łodzi. Właściwie ja też nie wyobrażam sobie, że miałoby mnie tu nie być i to nawet pomijając kwestie finansowe. Wierzę, że wszyscy tu się bawią, sportowcy też, mimo że są w pracy.

Po trzech chudszych latach z najlepszym wynikiem 5,80 m, w ubiegłym roku skoczył pan 5,87 m. To dobrze wróży w kontekście igrzysk?

- Trochę to jest wyolbrzymianie w mediach, bo tak naprawdę jeden rok uważam za słabszy. Od 2015 roku jestem na największych imprezach. Wtedy zdobyłem pierwszy medal, brązowy, w halowych mistrzostwach Europy, a potem w mistrzostwach świata na otwartym stadionie. Spadek formy musiał kiedyś nastąpić. Nie da się przez 10 lat zawsze być w czołówce czołówki. Nie zawsze w sporcie da się wygrywać, ale cieszę się, że przez ten czas zawsze czułem wsparcie kibiców. No i jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Staram się, by z roku na rok ta forma była wyższa lub choćby taka sama.

To gwarantuje starty w finale najważniejszych imprez. Mam nadzieję, że pokaże się znów na szczycie ~ Piotr Lisek

32 lata to wciąż dobry wiek, by sięgać po medale?

- Jeszcze mam 31. Ja wiarę w to wciąż mam, bo wiem w jakim miejscu jestem. Czasem jest tak w tym sporcie, że to co się zbudowało w okresie przygotowawczym, nie da się wykorzystać w trakcie sezonu. Po zakończeniu poprzedniego miałem dwa tygodnie oddechu i przez ostatnie trzy miesiące naprawdę katorżniczo trenowałem. I liczę na to, że tym razem wykorzystam to, co wypracowałem.

Start w Paryżu to mogą być pana ostatnie igrzyska?

- W moje głowie jest plan także na 2028 rok i występ w Los Angeles. Oczywiście to zależy od zdrowia fizycznego i mentalnego. Jeśli obydwa będą dopisywać, to ja chcę skakać jeszcze bardzo długo.

Pytam też dlatego w związku z pana występem w MMA. Jako uczeń też był pan wyższy od rówieśników i czasem się z nimi bił?

- No właśnie nie pamiętam, bym był specjalnie od nich wyższych. Wyrosłem trochę później i to sprawiło, że zamieniłem skok wzwyż na skok o tyczce.

Nie żałuje pan kroku w tę stronę?

- Nie żałuję. Uważam to za świetną przygodę. Wiem, że tym krokiem spolaryzowałem mocno kibiców i zdania są podzielone. Ale może dzięki temu ktoś się przekonał, że warto uprawiać sport i być uśmiechniętym człowiekiem.

Wróci pan do MMA?

- Myślę, że jeszcze mnie tam zobaczycie. Ale to temat już po igrzyskach, bo do Paryża jestem w stu procentach zajęty lekkoatletyką. Jeśli znów wejdę do oktagonu, to będzie to przede wszystkim dla zabawy.

A nie było obawy, że przed igrzyskami może pan doznać kontuzji, która wykluczy z występy w Paryżu?

- Jestem cały i zdrów. Nie, nie było obaw.

Rozmawiał Andrzej Klemba

Piotr Lisek / AFP

Piotr Lisek w "Ninja Warrior" / materiały prasowe

Piotr Lisek / Tomasz Kasjaniuk / materiały prasowe