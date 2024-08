Klęska Polaków w Paryżu. Co się stało? Padały mocne słowa

Piotr Lisek: siadłem psychicznie na tych igrzyskach

Dla Liska to pierwsze odpadnięcie w karierze w eliminacjach skoku o tyczce w igrzyskach . Sobera wystąpił w nich po raz trzeci. Za każdym razem nie udało mu się awansować do finału.

Byłem w maksymalnej gotowości na te eliminacje. Siadłem psychicznie na tych igrzyskach. Nie przegrałem ich sportowo. Nie jest mi łatwo. Ten 2024 rok nie jest dla mnie udany. Nie mogę się jednak tłumaczyć, bo 5,70 m powinienem skoczyć z zamkniętymi oczami. Nie będę się zagłębiał w kwestie techniczne, bo na igrzyskach olimpijskich to jest nieistotne. Są osoby, od których w takiej imprezie oczekuje się więcej. Jestem w tym gronie. Jest mi zatem podwójnie przykro, że tak się to wszystko potoczyło

Dopytywany, co ma na myśli, mówiąc, że siadł psychicznie, odparł: - Sportowo jest wszystko w porządku i tak to zostawię. Nieważne, co się dzieje, to 5,70-5,80 m powinienem skakać. To są igrzyska, a na nich dzieją się różne dziwne rzeczy. I Lisek dzisiaj nie zatrybił.