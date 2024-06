Klaudia jedzie na igrzyska. Życiówka o pięć sekund, szósta Polka w historii

- Wiedziałam, że będzie bardzo blisko. Ale nie wierzę, nie wierzę - mówiła przed kamerami Polsatu Sport wzruszona Klaudia Kazimierska, 22-letnia zawodniczka, która trenuje w Stanach Zjednoczonych. I tam startuje w uniwersyteckich zmaganiach NCAA. Poprawia się z roku na rok, dwa tygodnie temu na słynnej bieżni w Eugene pobiła rekord życiowy, wynosił on 4:06.92 . A pięć dni temu w Kanadzie, w Burnaby, zeszła już do czasu 4:06.24.

Znakomita Etiopka z nowym rekordem mityngu w Bydgoszczy. Szczęście biło jednak z twarzy Polki

Nic więc dziwnego, że Kazimierska nie kryła wzruszenia, także w rozmowie z Adamem Kszczotem w Polsacie Sport. - Przyjechałam tu walczyć o ranking, ale jak widziałam, że biegniemy kilometr w 2:42, to będzie to na styk. Bo mam w ostatnim sezonie świetne ostatnie okrążenie, jestem z tego dumna - mówiła. Starałam się wygrać z Włoszką, by nie stracić tu ważnych punktów. Trener mi powtarza, że mam się skupić na rywalizacji, a wyniki same przejdą - dodała.