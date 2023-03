Fajdek w ostatnich latach nie decydował się na tak wczesne występy - przygotowywał zawsze formę na okres między majem a wrześniem, czyli ten najważniejszy dla lekkoatletów. W Pucharze Europy w Rzutach po raz ostatni startował w Leirii pięć lat temu, to był wówczas jego czwarty występ w tych zawodach. Zawsze przekraczał granicę 75 metrów, choć wyniki uzyskiwał i tak dalekie od najlepszych w sezonie. Nic dziwnego, dla młociarzy to niemal środek przygotowań do sezonu letniego.