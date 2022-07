Katarzyna Zdziebło z kosmicznym rekordem Polski!

Katarzyna Zdziebło przeszła do historii rodzimego sportu. Jest pierwszą Polką, która na lekkoatletycznych MŚ zdobyła dwa medale w stratach indywidualnych. Po raz drugi sięgnęła po srebro - tydzień temu na 20 km, teraz na 35 km!

Za każdym razem poprawiała rekord Polski. Tym razem uzyskała fenomenalny wynik 2:40.03. To rezultat lepszy aż o dziewięć minut i 34 sekundy od dotychczasowego najlepszego osiągnięcia!

Na mecie 25-latka była do cna wyczerpana. Nie kryła wzruszenia. Wyczyn, którego dokonała, jeszcze do niej nie docierał.

- Już po chodzie na 20 km poczułam się tutaj w Eugene spełniona. Przed starem na 35 km powiedziałam sobie "co będzie, to będzie". Mam kolejny medal. Jestem szczęśliwa i... bardzo wzruszona. Nie wiem, kiedy dotrze do mnie to, co zrobiłam - mówiła tuż po zakończeniu rywalizacji.

Podczas światowego czempionatu w Eugene polska ekipa zdobyła do tej pory cztery krążki. Oprócz dwóch srebrnych medali Zdziebło, mamy również tytuł mistrzowski i wicemistrzowski w rzucie młotem mężczyzn. Na najwyższym stopniu podium stanął Paweł Fajdek, tuż obok - Wojciech Nowicki.

