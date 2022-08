Katarzyna Zdziebło ma kolejny medal. Polka wicemistrzynią Europy!

Zdziebło zadziwiła świat podczas niedawnych mistrzostw świata w Eugene. Polka zdobywała srebrne medale w chodzie na 20 i 35 km.

Dzisiaj startowała na krótszym z tych dystansów, podczas mistrzostw Europy w Monachium. Po ostatnich osiągnięciach była w gronie faworytek i spełniła oczekiwania.

W stawce znalazły się 24 zawodniczki. Zdziebło od początku znalazła się na czele całej grupy i dyktowała tempo.

Polka cały czas starała się być z przodu i kontrolować sytuację. Po przebyciu dwóch kilometrów, od czołowej grupy, oderwała się Maria Perez.

Hiszpanka krótko była na prowadzeniu, bo otrzymała wniosek o dyskwalifikację i musiała się mieć na baczności. W efekcie zwolniła i znowu zrównała się z grupą, w której była Zdziebło, ale Polka czaiła się z tyłu.

Po ośmiu kilometrach, od 11-osobowej grupy oderwała się Ukrainka Ludmiła Oljanowska. Ruszyły za nią kolejne zawodniczki. Do przodu przeszła Zdzieblo, a w czołówce zaczęły się tworzyć różnice czasowe.

Po chwili do Ukrainki dołączyła Perez i w dwójkę szły na czele. Za ich plecami było kilka zawodniczek, w tym gronie była także Zdziebło, która znajdowała się na piątym miejscu. Przy jej nazwisku pojawił się też wniosek o dyskwalifikację.

Groźna rywalka Polki "wypisała się" z walki o medal

Na półmetku Perez, która broniła mistrzostwa Europy, wyprzedziła Oljanowską, ale miała już trzy wnioski o dyskwalifikację i musiała spędzić aż dwie minuty w strefie kar. Choć wypracowała dużą przewagę, to takie zdarzenie praktycznie przekreśliło jej szanse na medal.

W międzyczasie czołowa grupa się rozerwała. Na czele zostało pieć zawodniczek, już oczywiście bez Perez, ale ze Zdziebło.

Pięć kilometrów przed metą na prowadzenie wyszła Niemka Saskia Feige. Tuż za nią były Oljanowska i Zdziebło.

Polka ruszyła za liderką i zdobyła srebro!

Na 18 kilometrze zaatakowała Antigoni Ntrismpioti. Ukrainka została, a za plecami Greczynki trzymały się Polka i Niemka Feige.

Na ostatniej rundzie Polka, która dostała drugie ostrzeżenie, zostawiła Niemkę. Nie dogoniła jednak Greczynki, ale i tak mogła się cieszyć ze srebrnego medalu.

Ntrismpioti doszła do mety w czasie 1:29.03. To jej rekord życiowy. Zdziebło straciła do niej 17 sekund. Na trzecim miejscu znalazła się Feige, z 22-sekundową stratą.