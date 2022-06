Kapitalny wynik naszych Aniołków - Kiełbasińska z rekordem życiowym!

Bieg na 400 m w Paryżu miał bardzo mocną stawkę, a w niej były aż trzy reprezentantki Polski: Anna Kiełbasińska, Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic. Ze startu najmocniej ruszyła oczywiście Shaunae Miller-Uibo, która bardzo szybko dogoniła Kaczmarek. Na skrajnym torze dobrze biegła też Holenderka Lieke Klaver, podobnie jak i Kiełbasińska. Po wyjściu na ostatnią prostą biegaczka z Bahamów miała już olbrzymią przewagę nad resztą stawki. Wtedy też osłabła Klaver, a mocne tempo utrzymywała Kiełbasińska, która zaczęła się zbliżać do zwalniającej i oglądającej się po bokach Miller-Uibo.

Tradycyjnie też bardzo mocnym finiszem popisała się Kaczmarek, która wyprzedziła na ostatnich metrach Kiełbasińską. Obie Polki na linii mety były dosłownie centymetry za mistrzynią olimpijską!

Trzy Polki znów w czołówce - nasza sztafeta znów będzie mocna!

Shaunae Miller-Uibo wygrała ostatecznie z czasem 50,10 s, choć gdyby pobiegła mocno do samego końca, miałaby czas lepszy może nawet o sekundę. Druga była Kaczmarek, a jej czas 50,24 s jest zaledwie o osiem setnych gorszy od rekordu życiowego, który uzyskała miesiąc temu w Ostrawie. Trzecia Kiełbasińska pobiła za to życiówkę o 0,10 s - jej nowa to 50,28 s. Szóste miejsce w tym biegu zajęła z kolei Justyna Święty-Ersetic (51,05).

Takie czasy Polek pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. Już 15 lipca w Eugene rozpoczną się mistrzostwa świata, liczymy więc na kolejne medale w sztafecie pań i mieszanej. W sierpniu z kolei odbędą się mistrzostwa Europy - tu w grę wchodzą także medale w rywalizacji indywidualnej.

