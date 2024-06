W 2016 roku w Rio de Janeiro młodziutka Maria Andrejczyk rzuciła w olimpijskim finale 64.78 m, dało jej to czwarte miejsce. W 2021 roku w Tokio 64.41 m sprawiło, że stanęła na drugim stopniu podium. A przecież trzy miesiące wcześniej pobiła rekord Polski, uzyskała w Splicie trzeci wynik w historii dyscypliny.

I teraz spójrzmy na wynik z Bydgoszczy - 63.93 m na pięć tygodni przed zmaganiami w Paryżu to olbrzymi zastrzyk optymizmu. Nie ma wątpliwości, Maria Andrejczyk znów powalczy o medal.

Ogromne problemy zdrowotne Marii Andrejczyk. Przed mistrzostwami Polski się nimi nie dzieliła

A przecież regularnie już rzucająca w maju ponad 62 metry Maria Andrejczyk nie powalczyła w Rzymie o medale, nie nawiązała tej walki, zabrakło jej w ścisłym finale. Dziś zdradziła, że po powrocie z Włoch miała olbrzymie problemy zdrowotne, nie mogła chodzić. To było ciężkie półtora tygodnia, z zabiegami medycznymi i fizjoterapeutycznymi, z ostrzykiwaniem tkanek osoczem.

- Ostatnie było w poniedziałek, dziś też nie byłam niczego pewna. Mogłam nawet zrezygnować w trakcie rozgrzewki, bo wyglądało to źle. Ale chciałam walczyć, bo to dla mnie ważny start. Nie chciała odpuścić i cieszę się, co dziś zrobiłam - mówiła po zawodach Maria Andrejczyk przed kamerą TVP Sport.