Kapitalny pojedynek Swobody w finale, decydowały centymetry. Polka szczęśliwa

Ewa Swoboda czy Julien Alfred? To było jedyne pytanie, jakie pewnie zadawali sobie kibice lekkiej atletyki przed magicznym dla nas finałem kobiecego sprintu w Glasgow. Magicznym, bo obok siebie w blokach stanęły dwie zdecydowanie najlepsze teraz zawodniczki na świecie, jedyne, które "złamały" w tym roku magiczną barierę siedmiu sekund. I choć w półfinale korespondencyjny pojedynek wygrała Polka, do tego zabrała rywalce najlepszy czas na świecie w 2024 rok, to teraz nic nie było tu pewnego.

Reklama