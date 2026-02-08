Sparkassen Indoor Meeting w Dortmundzie to jedna z aż trzech wielkich lekkoatletycznych imprez w niedzielę - dwie pozostałe odbywają się w Karlsruhe i Metz. Dla nas szczególnie interesujący choćby z tego powodu, że tu zaczyna sezon Ewa Swoboda, ale też obaj nasi najlepsi sprinterzy - Oliwer Wdowik i Dominik Kopeć - znów walczą o miano tego najlepszego. I zanim inni "gladiatorzy" pojawili się w rywalizacji, obaj mieli już półfinałowe przetarcia. W świetnym stylu, bo obaj wygrali te biegi: Wdowik w czasie 6.63 s, Kopeć - w 6.61 s.

A później pojawili się specjaliści od dwóch okrążeń, a wśród nich - dwaj Polacy. Maciej Wyderka wielką formę już w tym roku potwierdził, dwukrotnie pobijał rekord życiowy, a 1:44.05 z Ostrawy, sprzed pięciu dni, to również nowy rekord Polski.

Ten występ w Dortmundzie był jednak szczególnie istotny dla Patryka Sieradzkiego, który walczy o minimum na HMŚ w Toruniu. Nie błysnął w biegu na 1000 metrów dwa dni temu w Madrycie, teraz pojawił się w Niemczech. I nie w roli zająca, biegł na własne konto.

Mityng World Athletics w Dortmundzie. Świetny występ Macieja Wyderki. Polak z rekordem imprezy

Wyderka pobiegł tym razem inaczej niż w Madrycie. Od zejścia do krawężnika był trzeci - nie tylko za Bośniakiem Abedinem Mujezinoviciem, ale też i Niemcem Mailikiem Skupin-Alfa. I tak było wciąż po 500 metrach, gdy nadający tempo zawodnik zszedł z bieżni. Sieradzki dość długo starał się łączyć dwie grupy, ale w końcu osłabł.

Na starcie ostatniego okrążenia Skupin-Alfa wciąż prowadził, Wyderka zaatakował na przeciwległej prostej. I choć był to dość mocny atak, rywal nie pozwolił się wyprzedzić. To przyspieszenie - jednego i drugiego - musiało być istotne. Wyderka jednak ponowił atak już na ostatnich 30 metrach. I tym razem rywal nie dał rady.

Maciej Wyderka ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Polak wbiegł na metę z czasem 1:45.81. Co najważniejsze, o ponad sekundę poprawił rekord mityngu, należący od dwóch lat do Roberta Farkena. I za moment zostało to potwierdzone przez organizatorów - otrzymał kwiaty i tabliczkę.

A Sieradzki siedział smutny z boku - był dopiero piąty, z czasem 1:48.61. Dalekim od wypełnienia minimum na mistrzostwa świata.

Maciej Wyderka ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Patryk Sieradzki Rex Features East News

Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord Polski Polsat Sport

Maciej Wyderka z rekordem zaowdów w Dortmundzie screen za Youtube/European Athletics materiał zewnętrzny