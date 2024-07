Kapitalny finał z udziałem Pii Skrzyszowskiej. Dwa rekordy kraju w Hengelo

Pia Skrzyszowska czwarta w prestiżowym mityngu World Athletics w Hengelo. Rekordowy bieg dla Visser i Fourie

Polka miała kapitalny czas reakcji, wygrała z Nią Ali, co samo w sobie jest sporym osiągnięciem. Tyle że przed nią finiszowały jeszcze dwie inne zawodniczki, obie bardziej rywalizowały z Camacho-Quinn niż z Polką. Holenderka Nadine Visser, z którą Polka ma świetny kontakt, spóźniła się z formą na mistrzostwa Europy, ale w swoim kraju już błyszczała. Uzyskała czas 12.46 s - to jej rekord życiowy, ale zarazem i rekord Holandii. Rekord RPA poprawiła za to Fourie - teraz to 12.49 s.