Kapitalny debiut polskiej 17-latki w Diamentowej Lidze. Blisko życiówki w Zurychu

Zaledwie 17-letnia Anastazja Kuś niespełna miesiąc temu przeszła do historii polskiej lekkiej atletyki, stała się najmłodszą Polką w igrzyskach od 96 lat. Jej świetne występy wśród juniorek zostały dostrzeżone, dostała zaproszenie do startu w biegu na 400 m w Diamentowej Lidze w Zurychu. I ten debiut wypadł znakomicie - zajęła trzecie miejsce, mimo deszczu, była bliska poprawienia rekordu życiowego. 52.10 s to jej drugi czas w karierze. Wygrała zaś ósma w Paryżu Norweżka Henriette Jeaeger (50.49 s).