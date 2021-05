Włoszki wygrały rywalizację w biegu 4x100 podczas mistrzostw świata sztafet odbywających się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polki zajęły drugą pozycję i po kapitalnym biegu sięgnęły po srebrny medal. Dopiero na trzecim miejscu finiszowały wielkie faworytki Holenderki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZAKSA - Trentino. Łzy radości siatkarzy ZAKSY po zdobyciu Ligi Mistrzów! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

W kwalifikacjach Polki, które w Chorzowie muszą radzić sobie bez naszej najlepszej sprinterki Ewy Swobody, tuż przed startem dowiedziały się, że doświadczona Marika Popowicz-Drapała również nie będzie mogła wystartować. Mimo to nasza sztafeta, w składzie Paulina Guzowska, Klaudia Adamek, Katarzyna Sokólska oraz Pia Skrzyszowska, zajęły drugie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym z bardzo dobrym czasem 43,64.

Reklama

Awans do finału dał im nie tylko szansę walki o medalu, ale również był przepustką do udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Nasze sprinterki dołączyły tym samym do swoich koleżanek ze sztafety 4x400, które już wcześniej zapewniły sobie kwalifikacje do igrzysk.

W biegu finałowym Polki wystąpiły z jedną zmianą w składzie, bowiem Magdalena Stefanowicz zastąpiła Guzowską. Później oglądaliśmy Klaudię Adamek, Katarzynę Sokólską i Pię Skrzyszowską. Nasze zawodniczki były niezwykle zmobilizowane, a piąty, wygodny tor dawał nadzieję na nawiązanie walki z faworyzowanymi Holenderkami.

Biało-Czerwone zaczęły nieco słabiej i wydawało się, że medal nam odjechał. Jednak na ostatniej zmianie znakomicie spisała się Pia Skrzyszowska, rywalki się pogubiły i dzięki temu Polki na metę wpadły jako drugie, minimalnie wyprzedzając faworyzowane Holenderki.



Najlepsze okazały się Włoszki, które sięgnęły po złoto z czasem 43,79.

W rozegranej wcześniej męskiej sztafecie 4x100 złote medali zdobyli biegacze z Republiki Południowej Afryki, którzy wyprzedzili Włochów i Japonię. Na metę jako drudzy dobiegli Brazylijczycy, ale zostali zdyskwalifikowani, podobnie jak trzecia Ghana, która również przekroczyła przepisy przy zmianach. Polacy odpadli w eliminacjach.

Również bez udziału Biało-Czerwonych odbywała się rywalizacja sztafet mieszanych 4x400, którą wygrali Włosi, przed Brazylią i Dominikaną.

KK