Anna Wielgosz , brązowa medalistka mistrzostw Europy ze stadionu z 2022 roku, poprzedni rok miała słodko-gorzki. Pobiła rekord życiowy na 800 metrów w trakcie mistrzostw Europy, ale nie w finale, a etap wcześniej. I nie obroniła później medalu z Monachium, choć ze swoich czasów we Włoszech mogła być zadowolona. Igrzyska jednak kompletnie nie wyszły, doprowadziły do zmiany trenera, jesienią zaczęła działać wspólnie ze swoim mężem Marcinem.

I co ważne: swoim ambitnym planem przekroczenia tej ambitnej bariery 120 sekund podczas mistrzostw Polski Wielgosz pociągnęła za sobą dwie koleżanki z kadry: Angelikę Sarnę i Aleksandrę Formellę. Obie uzyskały minima, kolejny próg mogły przekroczyć już w Holandii. To ciekawe zwłaszcza dla Formelli - ona biegała przecież dotąd na 400 metrów, ma wrócić do rywalizacji na krótszym dystansie. To mógł być jej atut.