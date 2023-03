Do rekordu życiowego zabrakło Jakubowi Szymańskiemu zaledwie 0,01 s! Jest zatem spora szansa, że pobije go w finale 60 metrów przez płotki, który jest zaplanowany na sesję wieczorną ostatniego dnia Halowych Mistrzostw Europy w Stambule. O godz. 19.05 będzie to ostatnia konkurencja zawodów.