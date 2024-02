Christopher Nilsen, Armand Duplantis oraz Sam Kendricks wygrali po jednym mityngu z kategorii "Gold", dzięki czemu zainkasowali po 10 punktów. Lisek dzięki triumfowi w Toruniu i trzeciej pozycji w Lievin ma na swoim koncie 15 "oczek" . Gdy okazało się, że czołowi tyczkarze odpuszczają start w Madrycie, do którego wybiera się Lisek, stało się jasne, że już nikt nie zdoła odrobić punktowej straty do 31-latka i odebrać mu triumf w cyklu.

Piotr Lisek z "dziką kartą". Polak jedzie do Glasgow na HMŚ