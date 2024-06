Kapitalne wieści, Polacy skorzystali na wpadce rywali. Historyczny rekord na mistrzostwach Europy

Jak poinformował w oficjalnym komunikacie Polski Związek Lekkoatletyczny, do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Rzymie dołącza trójka zawodników: Anna Gryc, Marlena Granaszewska i Dawid Piłat. Wypadł z niej za to Adrian Świderski. Dzięki temu na zbliżający się czempionat "Biało-Czerwoni" zabiorą aż 96 zawodników! To historyczny rekord, nigdy tak licznie nie byliśmy reprezentowani na tej imprezie. Liczymy, że również medalowe żniwo będzie bliskie rekordowym osiągnięciom.