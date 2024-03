Smak olimpijskiego złota Wojciech Nowicki poznał już w trakcie igrzysk w Tokio. Reprezentant Polski oddał imponujący rzut na odległość 82,52 metra i stanął na najwyższym miejscu podium. Brązowy krążek przypadł w udziale Pawłowi Fajdkowi. Polaków na podium w Tokio rozdzielił Norweg Eivind Henriksen. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu to właśnie on postrzegany był do niedawna za największego rywala biało-czerwonych.

