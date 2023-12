Lekkoatletyka. Jakub Krzewina może wrócić do treningów

Okazuje się jednak, że Jakub Krzewina może już wracać do treningów, szykując się do kolejnych startów. Poinformowała o tym kancelaria prawna "KKiW Klepuszewski Klimczyk i Wspólnicy", która podjęła działania w sprawie reprezentanta Polski po sierpniowym wydłużeniu jego dyskwalifikacji.

Po uzyskaniu dostępu do akt sprawy i doręczeniu postanowienia Panelu Dyscyplinarnego I instancji przy POLADA złożone zostało odwołanie, w którym podniesiono zarzuty dotyczące wystosowania korespondencji (tj. zawiadomienia o postawieniu zarzutu naruszenia przepisów antydopingowych oraz postanowienia) na nieprawidłowe adresy zamieszkania oraz email naszego Klienta (tj. z których nie korzystał). Panel Dyscyplinarny II instancji przy POLADA po rozpoznaniu sprawy uznał zarzuty za uzasadnione i w dniu 20.12.2023 r. uchylił postanowienie i umorzył postępowanie. Oznacza to, że nasz Klient nie pozostaje obecnie zawieszony (pierwotna kara nałożona na niego na podstawie orzeczenia CAS została już w pełni odbyta) i może kontynuować swoją karierę sportową

- Zastrzegamy przy tym, że organ odwoławczy rozpoznał wyłącznie zarzuty formalne i nie analizował kwestii merytorycznej (tj. czy doszło do naruszenia zasad odbywania kary - w tym zakresie również przedstawiliśmy szereg twierdzeń i dowodów wykazujących brak naruszenia po stronie naszego klienta). Obecnie to od organu antydopingowego będzie zależało, czy podjąć w tym zakresie dodatkowe postępowanie w ramach, którego nasz klient będzie mógł w niezakłócony sposób realizować swoje prawo do obrony. W przypadku podjęcia takiego postępowania w imieniu naszego klienta przedstawione zostaną dowody potwierdzające brak naruszenia zasad odbywania kary (tak jak miało to miejsce w omawianej sprawie) - czytamy dalej.