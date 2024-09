Kapitalne wieści dla Natalii Kaczmarek. Jest komunikat. 36 milionów zł w grze

Wśród fanów lekkoatletyki wspomnienie o Diamentowej Lidze wywołuje szybsze bicie serca. To seria najbardziej prestiżowych mityngów lekkoatletycznych , która od 2010 roku gromadzi na stadionach tłumy kibiców, od dwóch lat także w Polsce. To właśnie w jej ramach od 2022 roku organizowany jest Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, w którym udział biorą takie gwiazdy jak, chociażby Armand Duplantis czy Jakob Ingebrigtsen. O poziomie rywalizacji najlepiej świadczy fakt, że tylko w minionym sezonie podczas zmagań Diamentowej Ligi aż sześciokrotnie bito rekordy świata.

Bajeczne pieniądze dla lekkoatletów. Pula nagród najwyższa w historii

Jak to wygląda w praktyce? Podczas każdego z czternastu zaplanowanych na przyszły rok mityngów łącznie do zgarnięcia będzie 500 tysięcy dolarów — od 30 do 50 tysięcy dolarów na konkurencję. W finale Diamentowej Ligi ta kwota będzie już o wiele wyższa - 2,24 mln dolarów, w podziale od 60 do 100 tysięcy dolarów na konkurencję.