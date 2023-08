Kapitalne pchnięcia, młoda Polka znów z medalem. Ale co zrobiła Niemka...

Jedyne na świecie, które pchały tak daleko. To jednak Niemka wydawała się być faworytką

Obie mają po 19 lat, Niemka urodziła się o dwa dni wcześniej od Polki. Pcha też kulę techniką obrotową, podczas gdy Polka robi to z doślizgu. Dziś na najwyższym poziomie dominuje raczej ta druga, z obrotami, ale w tym wypadku obie były skuteczne. Bo też Maślana i Ndubuisi jako jedyne na świecie przekroczyły granicę 17. metra. Niemka dokonała tego jako pierwsza - w maju w Halle uzyskała wynik 17.63 m. Na początku lipca w Getyndze pchnęła na odległość 17.55 m, tydzień temu było to jednak niecałe 17 metrów.

Polka odpowiedziała w czerwcu w Bańskiej Bystrzycy - na Słowacji zmierzono jej 17.25 m. Niedawno w Lublinie też zbliżyła się do 17. metra, formę zatem miała dobrą. Podobną do Niemki, choć jednak bardziej prawdopodobne było to, że to Ndubuisi postara się o jakiś "szalony" wynik.