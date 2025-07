Kapitalna życiówka Polki, imponujące 770 metrów. 39 setnych od mistrzostw świata

1:59.00 - na tyle World Athletics ustaliło minimum na tegoroczne mistrzostwa świata w Tokio w kobiecym biegu na 800 metrów. Spośród reprezentantek Polski wypełniła je na razie tylko Anna Wielgosz, ale apetyt na to mają inne jej koleżanki z kadry. W tym i Angelika Sarna, która w tym sezonie w Ostrawie już "złamała" granicę 2 minut i zbliżyła się na kilanaście setnych do swojego rekordu życiowego sprzed roku. A we wtorek w Lucernie wyraźnie go poprawiła.