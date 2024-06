Kapitalna wiadomość ws. polskiej gwiazdy. I to tuż po mistrzostwach Europy

Jak się okazało, zawodniczka postanowiła wówczas zawiesić karierę z powodu ciąży. Mimo to niemal do samego rozwiązania regularnie trenowała, a krótko po narodzinach syna (w lutym 2024 roku) wróciła do ćwiczeń. Na start w mistrzostwach Europy, gdzie triumfowała niekwestionowana gwiazda tej dyscypliny, Nafissatou Thiam, Sułek-Schubert się nie zdecydowała. Jak się jednak okazuje, kibice nie będą musieli długo czekać na powrót 25-latki do rywalizacji.