Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 7-12 czerwca w Rzymie, a impreza będzie dla zawodników sprawdzianem przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Do stolicy Włoch poleci aż 96 reprezentantów Polski , co jest rekordem w historii startów naszych zawodników na mistrzostwach Europy.

Przed startem zmagań w gronie faworytek do medali wymienia się m.in. Pię Skrzyszowską i Natalię Kaczmarek, które w ostatnich tygodniach imponowały formą. Świetnie przygotowana jest również Ewa Swoboda, która pod koniec maja wygrała w Ostrawie ze świetnym czasem 11.05 s. Po zawodach polska sprinterka nie miała czasu, by podejść do polskich dziennikarzy, ale jej wypowiedź przytoczyli później organizatorzy.