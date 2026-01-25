Kapitalna pogoń Pii za liderką światowych tabel. Decydowały 0.02 sekundy

Nie Amerykanki, nie Jamajki, nie gwiazdy z Europy, ale właśnie Czeszka Karolina Manasova, 22-letnia Czeszka, otwiera światową listę sprinterek na 60 metrów w 2026 roku, jeśli weźmiemy wyniki uzyskane tylko pod dachem. Sezon niedawno się rozpoczął, ale przecież mamy już za sobą pierwszy wielki mityng w Bostonie, a tam Dina Asher-Smith uzyskała 7.08 s.

Szybciej w styczniu pobiegła Tia Clayton, w 7.02 s, ale na stadionie na Jamajce - i z wiatrem w plecy (+1,2 m/s).

Manasova z kolei swoje 7.05 s uzyskała zaledwie pięć dni temu w Ostrawie. To wynik, który w mistrzowskich imprezach pozwala walczyć o medale. I nic dziwnego, że to właśnie Czeszka była faworytką zmagań w Orlen Arenie.

A kibice w tej hali czekali na polskie triumfy. Tymczasem zanim rozpoczęły się ostatnie dwie konkurencje - finały 60 metrów pań i panów, mieliśmy w dorobku zaledwie jeden triumf: Jakuba Szymańskiego na 60 m przez płotki.

Pia Skrzyszowska najlepsza w Orlen Cup 2026 w Łodzi. I to koniec z bieganiem płaskiego dystansu

Ten dystans płotkarki jest przecież domeną Pii Skrzyszowskiej, ale tym razem sprinterka z Warszawy zdecydowała się rozpocząć sezon nietypowo. Bo właśnie od biegu płaskiego, w którym też radzi sobie doskonale. To miał być wstęp do sezonu już w konkurencji docelowej, a pamiętajmy, że Pia to trzecia zawodniczka zeszłorocznych ME pod dachem z Apeldoorn, czwarta z HMŚ w Nankinie (z rekordem Polski) oraz piąta z mistrzostw świata w Tokio na 100 m przez płotki.

Pia Skrzyszowska i Karolina Manasova w biegu finałowym Marian Zubrzycki PAP

Polka i Czeszka pewnie awansowały do finału, w biegach eliminacyjnych uzyskały podobne czasy (7.22 i 7.25 s). W tym decydującym biegu to Czeszka lepiej zaczęła rywalizację, miała niewielką przewagę. I skoro niedawno tak mocno wyśrubowała swój rekord życiowy, to można się było spodziewać jej pewnego zwycięstwa.

Tymczasem Pia zaczęła odrabiać dystans. I na metę to ona wpadła jako pierwsza. 7.18 s Polki, 7.20 s Czeszki - tak pokazał ostateczny zapis. A trzecia Magdalena Stefanowicz uzyskała najlepszy wynik w sezonie - 7.27 s.

Wynik Skrzyszowskiej jest tym bardziej godny uznania, że kilka godzin wcześniej, w paryskiej hali Bercy, Patrizia van der Weken wygrała sprint w czasie 7.16 s. A mówimy o trzeciej zawodnicze HME i HMŚ z zeszłego roku, w obu wygrywała z Ewą Swobodą.

- Nie, nie spodziewałam się. Myślałam, że będzie 7 i dwadzieścia parę - mówiła Pia w rozmowie z red. Michałem Chmielewskim z TVP Sport. - Bieganie płaskiej 60-tki jest bardziej przyjemne niż bieganie płotków. Bo nic się tu nie dzieje - dodała.

Do rekordu kariery zawodniczce z Warszawy zabrakło sześciu setnych, ale i tak uzyskała minimum na HMŚ w Toruniu. Tyle że w tej konkurencji raczej na starcie jej nie zobaczymy. - To był jedyny taki start, teraz będą już płotki - zapowiedziała zadowolona.

A pierwszy występ płotkarski - już 3 lutego w Czech Indoor Gala w Ostrawie.

Pia Skrzyszowska Jane Barlow East News

