Kaczmarek nie broniła tytułu, wróciła Adeleke. 49.17, a za nią rekord życiowy

Już mniej niż miesiąc pozostał do finału igrzysk olimpijskich, w którym - nie mamy wątpliwości - pobiegnie Natalia Kaczmarek . Polka będzie jedną z kandydatek do medalu, ale w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że faworytką. Mimo braku Sydney McLaughlin-Levrone czy Femke Bol , obie wybrały rywalizację przez płotki.

Natalia Kaczmarek wybrała Paryż, trzeci raz w tym roku przegrała z Paulino

Rok temu na stadionie Stade Louis II najlepsza była właśnie Polka - wygrała z czasem 49.63 s, minimalnie wygrywając na finiszu z Amerykanką Shamier Little. Teraz Kaczmarek szlifuje formę przed kluczową imprezą w sezonie, w Paryżu startowała jeszcze po okresie mocniejszych treningów. Nie była w stanie nawiązać walki z Marileidy Paulino (49.20 s), która uciekła już pierwszej części dystansu. Dominikanka przez 300 m była zagrożona przez Salwę Eid Nasser, byłą mistrzynię świata, która wraca do szybkiego biegania - nie ma co do tego wątpliwości.