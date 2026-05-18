Sezon lekkoatletyczny 2026 rozpoczął się już na dobre - to można powiedzieć po World Relays, a ostatnio - pierwszym mityngu Diamentowej Ligi. W Szanghaju/Keqiao było już sporo gwiazd, z Armandem Duplantisem, Shericką Jackson, Karstenem Warholmem czy Masai Russell na czele, ale jeszcze lepiej pod tym względem będzie w Chinach w najbliższą sobotę. Tym razem Diamentowa Ligi zawita do Xiamen.

Swój sezon zaczęła już też część naszych gwiazd, choć na starty Anity Włodarczyk, Ewy Swobody, Pawła Fajdka, Wojciecha Nowickiego czy Jakuba Szymańskiego będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Choć tę "chwilę" można w niektórych przypadkach odmierzać już w dniach, bo nastąpi w maju, w innych - w tygodniach. Podobnie jak i indywidualne występy Natalii Bukowieckiego czy Pii Skrzyszowskiej, obie przecież biegały już w sztafetach w Gaborone.

Najbliższe dni dostarczą jednak wielkich emocji - właśnie w Xiamen. W Chinach dojdzie bowiem do... potyczki dwóch najlepszych polskich oszczepniczek.

Diamentowa Liga. Jest potwierdzenie ws. występu obu Polek. A wraz z nimi największy talent w rzucie oszczepem

Jeśli ktoś śledził media społecznościowe Marii Andrejczyk, zauważył pewnie, że prace nad techniką trwały już od wielu tygodni. A to właśnie o niej wspominała zawodniczka z Suwałk we wrześniu 2025 roku w Tokio, tuż po tym, jak drugi raz w sezonie posłała oszczep za linię 60. metra, ale nie wystarczyło to do historycznego awansu do finału MŚ. Mówimy zaś o zawodniczce, która zawsze podczas swoich startów była najlepsza w kwalifikacjach podczas igrzysk, zdobyła w nich srebro, raz była czwarta, raz też znalazła się w wąskim finale. W mistrzostwach świata już eliminacje okazywały się zaś barierą nie do przejścia.

- Nie dopuszczę do tego, żeby tak to wyglądało i żebym dostawała cięgi przez kolejne lata aż do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Będę walczyć o to, by kolejny sezon był znacznie lepszy niż ten. Nie ukrywam, że jestem zawiedziona, bo zawsze chcę jak najwięcej - mówiła w Tokio w rozmowie z red. Tomaszem Kalembą.

Nie zejdę ze stadionu, dopóki nie powiem sobie, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Jestem cierpliwa.

- Jeśli ogarnę technikę i zacznę rzucać luźno, to wyniki też przyjdą - dodała.

W Japonii lepiej od niej spisała się Małgorzata Maślak-Glugla - w sezonie biła kolejne "życiówki", awansowała do najlepszej dwunastki MŚ. I choć w tej decydującej o medalach rywalizacji już tak dobrze nie poszło, to jednak została zauważona w świecie.

Efekt? W Xiamen w najbliższą sobotę na starcie pojawią się obie Polki - organizatorzy już to potwierdzili. A obok nich wielkie gwiazdy, choć bez... medalistek z Tokio. Tam zmagania zakończyły się sensacyjnie, złoto wywalczyła Ekwadorka Juleisy Angulo, srebro Łotyszka Anete Sietina, a jedynie brąz dla Australijki Mackenzie Little nie był jakimś nieoczekiwanym wydarzeniem. Poza podium znalazły się zaś Elina Tzengko z Grecji, Flor Ruiz Hurtado z Kolumbii czy Serbka Adriana Vilagoš.

Ta trójka jest na liście startowej, podobnie jak Japonka Haruka Kitaguchi, mistrzyni olimpijska z Paryża. A do tego też młodziutka Ziyi Yan, która w piątek skończył 18 lat, ma tytuł mistrzyni świata U-20 i kilka rekordów globu w kategoriach młodzieżowych. Seniorskim dyskiem rzucała zaś w zeszłym sezonie już niemal 66 metrów.

Na listach startowych w Xiamen jest jeszcze trzecia Polka - to wicemistrzyni świata z Tokio Maria Żodzik. Konkurs skoczkiń wzwyż tym razem odbędzie się bez Jarosławy Mahuczich, Nicole Olyslaegers czy Anegliny Topić, będą za to m.in. Eleanor Patterson, Julija Łewczenko, Iryna Heraszczenko, Lamara Distin, Imke Onnen i Morgan Lake. Polka będzie jedną z faworytek.

Ciekawie zapowiada się wyścig na 400 metrów (Ndori, Kebinatshipi, Morales Williams, Nene, Samukonga), w skoku w dal (Sarabojukow, Furlani, Tentoglou, Gayle, Adcock), kuli (Fabbri, Crouser, Kovacs, Geist, Steen, Walsh), na 400 m przez płotki (Warholm, Dos Santos, McMaster, Samba, Dean) czy na 100 m (Bednarek, Bromell, Coleman, Leotlela, Simbine, Tebogo).

A u kobiet: na 100 m przez płotki (Amusan, Charlton, Kambundji, Marshall, Nugent, Russell, Williams) oraz na 200 m (Battle, Shericka Jackson, Long, Miller-Uibo, Richardson, Prandini).

To wszystko już w najbliższą sobotę od godz. 12.

