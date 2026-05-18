Już wszystko jasne ws. startu Andrejczyk. Jest potwierdzenie z Diamentowej Ligi

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Maria Andrejczyk, jedna z największych gwiazd polskiej lekkoatletyki, miała prawo być rozczarowana poprzednim sezonem - brakowało dalekich rzutów, choć szukała formy. A skończyło się tak, że po raz czwarty w karierze nie awansowała do finału mistrzostw świata. Już wtedy zapowiedziała, że "poszuka techniki i luzu", a wtedy przyjdą wyniki. A kiedy to się stanie? Właśnie potwierdziły się doniesienia ws. pierwszego startu wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio. Mało tego, dojdzie do jej potyczki z polską sensacją z ostatnich MŚ. Ale też i innymi gwiazdami oszczepu.

article cover
Maria AndrejczykANDREJ ISAKOVICAFPAFP

Sezon lekkoatletyczny 2026 rozpoczął się już na dobre - to można powiedzieć po World Relays, a ostatnio - pierwszym mityngu Diamentowej Ligi. W Szanghaju/Keqiao było już sporo gwiazd, z Armandem Duplantisem, Shericką Jackson, Karstenem Warholmem czy Masai Russell na czele, ale jeszcze lepiej pod tym względem będzie w Chinach w najbliższą sobotę. Tym razem Diamentowa Ligi zawita do Xiamen.

Swój sezon zaczęła już też część naszych gwiazd, choć na starty Anity Włodarczyk, Ewy Swobody, Pawła Fajdka, Wojciecha Nowickiego czy Jakuba Szymańskiego będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Choć tę "chwilę" można w niektórych przypadkach odmierzać już w dniach, bo nastąpi w maju, w innych - w tygodniach. Podobnie jak i indywidualne występy Natalii Bukowieckiego czy Pii Skrzyszowskiej, obie przecież biegały już w sztafetach w Gaborone.

Zobacz również:

Armand Duplantis w Szanghaju
Lekkoatletyka

Rekord Duplantisa, po chwili ta właściwa wysokość. Szanghaj zamarł 3 razy

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Najbliższe dni dostarczą jednak wielkich emocji - właśnie w Xiamen. W Chinach dojdzie bowiem do... potyczki dwóch najlepszych polskich oszczepniczek.

Diamentowa Liga. Jest potwierdzenie ws. występu obu Polek. A wraz z nimi największy talent w rzucie oszczepem

Jeśli ktoś śledził media społecznościowe Marii Andrejczyk, zauważył pewnie, że prace nad techniką trwały już od wielu tygodni. A to właśnie o niej wspominała zawodniczka z Suwałk we wrześniu 2025 roku w Tokio, tuż po tym, jak drugi raz w sezonie posłała oszczep za linię 60. metra, ale nie wystarczyło to do historycznego awansu do finału MŚ. Mówimy zaś o zawodniczce, która zawsze podczas swoich startów była najlepsza w kwalifikacjach podczas igrzysk, zdobyła w nich srebro, raz była czwarta, raz też znalazła się w wąskim finale. W mistrzostwach świata już eliminacje okazywały się zaś barierą nie do przejścia.

Zawodniczka w stroju z polskim godłem wykonuje rzut oszczepem, skupienie na twarzy i dynamiczny ruch podkreślają sportową rywalizację. W tle rozmyte światła stadionu.
Maria AndrejczykMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News

- Nie dopuszczę do tego, żeby tak to wyglądało i żebym dostawała cięgi przez kolejne lata aż do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Będę walczyć o to, by kolejny sezon był znacznie lepszy niż ten. Nie ukrywam, że jestem zawiedziona, bo zawsze chcę jak najwięcej - mówiła w Tokio w rozmowie z red. Tomaszem Kalembą.

Nie zejdę ze stadionu, dopóki nie powiem sobie, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Jestem cierpliwa.
Maria Andrejczyk

- Jeśli ogarnę technikę i zacznę rzucać luźno, to wyniki też przyjdą - dodała.

Zobacz również:

Maciej Megier znów pokazał swój ogromny talent. Po 42 latach został pobity kolejny rekord Polski
Lekkoatletyka

Trzeba było czekać 42 lata. Niemcy podziwiali rekord Polski. 12 sekund różnicy

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

W Japonii lepiej od niej spisała się Małgorzata Maślak-Glugla - w sezonie biła kolejne "życiówki", awansowała do najlepszej dwunastki MŚ. I choć w tej decydującej o medalach rywalizacji już tak dobrze nie poszło, to jednak została zauważona w świecie.

Efekt? W Xiamen w najbliższą sobotę na starcie pojawią się obie Polki - organizatorzy już to potwierdzili. A obok nich wielkie gwiazdy, choć bez... medalistek z Tokio. Tam zmagania zakończyły się sensacyjnie, złoto wywalczyła Ekwadorka Juleisy Angulo, srebro Łotyszka Anete Sietina, a jedynie brąz dla Australijki Mackenzie Little nie był jakimś nieoczekiwanym wydarzeniem. Poza podium znalazły się zaś Elina Tzengko z Grecji, Flor Ruiz Hurtado z Kolumbii czy Serbka Adriana Vilagoš.

Ta trójka jest na liście startowej, podobnie jak Japonka Haruka Kitaguchi, mistrzyni olimpijska z Paryża. A do tego też młodziutka Ziyi Yan, która w piątek skończył 18 lat, ma tytuł mistrzyni świata U-20 i kilka rekordów globu w kategoriach młodzieżowych. Seniorskim dyskiem rzucała zaś w zeszłym sezonie już niemal 66 metrów.

Sportowczyni w białym stroju sportowym z logo 4F, uśmiechnięta, zakrywa usta dłońmi wyrażając radość i zaskoczenie, w tle rozmyte światło i pojedyncze krople deszczu.
Maria ŻodzikAP Photo/Louise DelmotteEast News

Na listach startowych w Xiamen jest jeszcze trzecia Polka - to wicemistrzyni świata z Tokio Maria Żodzik. Konkurs skoczkiń wzwyż tym razem odbędzie się bez Jarosławy Mahuczich, Nicole Olyslaegers czy Anegliny Topić, będą za to m.in. Eleanor Patterson, Julija Łewczenko, Iryna Heraszczenko, Lamara Distin, Imke Onnen i Morgan Lake. Polka będzie jedną z faworytek.

Ciekawie zapowiada się wyścig na 400 metrów (Ndori, Kebinatshipi, Morales Williams, Nene, Samukonga), w skoku w dal (Sarabojukow, Furlani, Tentoglou, Gayle, Adcock), kuli (Fabbri, Crouser, Kovacs, Geist, Steen, Walsh), na 400 m przez płotki (Warholm, Dos Santos, McMaster, Samba, Dean) czy na 100 m (Bednarek, Bromell, Coleman, Leotlela, Simbine, Tebogo).

A u kobiet: na 100 m przez płotki (Amusan, Charlton, Kambundji, Marshall, Nugent, Russell, Williams) oraz na 200 m (Battle, Shericka Jackson, Long, Miller-Uibo, Richardson, Prandini).

To wszystko już w najbliższą sobotę od godz. 12.

Zobacz również:

Maciej Megier znów pokazał swój ogromny talent. Po 42 latach został pobity kolejny rekord Polski
Lekkoatletyka

Trzeba było czekać 42 lata. Niemcy podziwiali rekord Polski. 12 sekund różnicy

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Młoda kobieta w eleganckiej sukience trzyma statuetkę, w tle widoczny napis 'Gala Orlen Złote Kolce 2025' oraz stylizowany wizerunek nagrody, scena oświetlona złotym światłem podkreślającym uroczysty charakter wydarzenia.
Maria ŻodzikŁukasz Sobalamateriały prasowe
Zawodniczka w biało-czerwonym stroju sportowym z napisem POLSKA koncentruje się podczas rzutu oszczepem na lekkoatletycznych zawodach, trzymając oszczep w pozycji do dynamicznego wyrzutu.
Małgorzata Maślak-GluglaKIRILL KUDRYAVTSEV AFP
DJB: Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja