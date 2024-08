Tuż po godz. 20 we wszystkich polskich domach, w których królował w telewizji sport, na 50 sekund zatrzymał się czas. To był już ósmy dzień lekkoatletycznej rywalizacji na Stade de France, a licznik polskich medali wciąż wynosił zero. Natalia Kaczmarek miała to zmienić, była największą polską nadzieją. Może nie na cud i pokonanie niesamowitej Marileidy Paulino, ale choćby na to srebro. Marzenia się ziściły - podopieczna trenera Marka Rożeja finiszowała trzecia, w czasie 48.98 s. Złoto dla Paulino, z nowym rekordem olimpijskim - 48.17 s.