Już po raz 21. święto biegania w Krakowie „z historią w tle”!

W najbliższą niedzielę, 14 kwietnia już po raz 21. na ulice Krakowa wyruszą uczestnicy Cracovia Maratonu. Tysiące biegaczy rozpoczną i zakończą zmagania z królewskim dystansem 42 km i 195 m „z historią w tle” w scenerii Rynku Głównego. Na liście startowej widnieje rekordowa po okresie pandemii liczba zawodników – 6444! A zapisać się będzie można jeszcze w Biurze Zawodów zlokalizowanym na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana – w piątek i w sobotę. Limit zgłoszeń to 7000. Do organizowanego po raz dziewiąty Biegu Nocnego na 10 km, który odbędzie się w wieczór poprzedzający rywalizację maratończyków, zapisało się 4801 osób. Limit uczestników to 5000, zatem zostało jeszcze tylko 199 miejsc! Wcześniej, również w sobotę, 13 kwietnia tradycyjnie przy Błoniach odbędą się: Cracovia Maraton na Rolkach i 17. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXX, a po raz pierwszy także wydarzenie dla miłośników nordic walking – Czaniecki Cracovia Walkathon. W czwartek, 11 kwietnia w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie zorganizowana została konferencja prasowa, podczas której mówiono o nadchodzącym weekendzie maratońskim w stolicy Małopolski.