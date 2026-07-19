Starsza siostra Nataszy, Zofia, siedem lat temu wywalczyła w Boras tytuł mistrzyni Europy do lat 20 - też na dystansie 3000 metrów. Obie mieszkają w Stanach, ich tata jest profesorem uniwersyteckim, Natasza poszła w ślady siostry. W Ann Arbour w Michigan trenowała m.in. pod okiem byłej dwukrotnej olimpijki Nancy Boudreau. Pod koniec ubiegłego roku na jej osiągnięcia zwrócił uwagę prestiżowy magazyn "Track and Field" - tuż po swoich 15. urodzinach Natasza wygrała bowiem dwa najbardziej prestiżowe biegi przełajowe dla szkół średnich - NXN (Nike Cross Nationals) w Portland w Oregonie, później zaś Brooks XC Championships w San Diego w Kalifornii.

Teraz wciąż ma 15 lat, dwa tygodnie temu została w Lublinie mistrzynią Polski do lat 18. I ruszyła do Włoch na swoje pierwsze w karierze typowe zawody międzynarodowe - mistrzostwa Europy do lat 18. W stawce była najmłodsza, choć wśród 18 uczestniczek aż 10 było z rocznika 2010.

Mistrzostwa Europy do lat 18 w Rieti. 15-latka z Polski na podium

Polka miała w całej stawce czwarty czas, była uważana za jedną z faworytek. Tyle że dość szybko od czoła oderwała się trójka zawodniczek: Szwajcarka Aimie Decrausaz, Francuzka Pauline Daumas i mająca najlepszą "życiówkę" w stawce Szwedka Hanna Strand. A Natasza została w drugiej grupie - w okolicach 6.-7. pozycji.

Decrausaz narzuciła olbrzymie tempo, pierwszy 1000 metrów pokonała w 3:00, drugi - 3:03. Na trzy okrążenia przed metą miała już ponad 20 metrów przewagi nad Daumas, Strand zapłaciła zaś cenę za swoją ambicję. Dudek z kolei biegła cały czas mądrze,n ie atakowała, nie przyspieszała. Nie miała szans na złoto, wiedziała jednak, że będzie w stanie zaatakować w końcówce.

Szwajcarka Aimie Decrausaz prowadziła od startu. A Natasza Dudek pobiegła po srebro Mattia Ozbot Getty Images

I tak się stało. Gdy Szwajcarka biegła już po złoto, Polka walczyła kilkadziesiąt metrów za nią z Daumas i wysoką Niemką Luise Brzoską o podium. Natasza zaatakowała na ostatnim wirażu, na mecie miała już bezpieczną przewagę. Choć najmłodsza w stawce, pokonała 16 rywalek, została wicemistrzynią Europy juniorek młodszych. I czasem 9:21.02 poprawiła rekord Polski U-18. Brąz zdobyła Daumas (9:22.33), pokonała na ostatnich metrach Brzoskę (9:22.41).

Więcej uwagi należy się Aimie Decrausaz - Szwajcarka 16 lat skończyła 5 czerwca, z powodzeniem uprawia triathlon, niespełna miesiąc temu była druga w Pucharze Europy juniorek w Wels w Austrii. Dziś zachwyciła, pobiegła fenomenalnie, prowadziła od startu do mety. Czasem 9:06.60 poprawiła rekord ME U-18, ale też rekord swojego kraju.

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Srebro Nataszy Dudek jest szóstym medalem Polski w Rieti - rywalizacja zakończy się w niedzielę wieczorem. Mamy pięć drugich miejsc i jedno trzecie.

Natasza Dudek TOMASZ KASJANIUK PZLA materiały prasowe





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