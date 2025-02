Justyna Święty-Ersetic znowu imponuje. "Musiałam zaczynać wszystko od nowa"

Trener nie zgodziłby się z tym stwierdzeniem, bo miałam jednak bardzo długą przerwę po igrzyskach. Musiałam tak naprawdę wszystko zaczynać od nowa. Szybko jednak wracałam do dobrej dyspozycji. Dużą rolę odegrało też to, że jestem zdrowa i nie działo się z moim organizmem nic poważniejszego w trakcie przygotowań. Tak długa przerwa bardzo mi się przydała. Odpoczęłam mentalnie i nabrałam na nowo chęci do treningów, wyjazdów i całego życia sportowego

~ przyznała 32-latka.