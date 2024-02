To był dziwny moment w moim życiu. Tak naprawdę wychodziłam na treningi z przymusu, nie sprawiało mi to żadnej przyjemności. Wszystko wręcz mnie irytowało. Nie miałam czegoś takiego, co sprawiałoby mi radość. I nie mówię tylko o treningach, ale także o pozasportowych sprawach. Potrafiłam przyjść do pokoju i płakać nie wiadomo, z jakiego powodu

~ mówiła lekkoatletka.