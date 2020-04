Europejska Federacja Lekkoatletyczna (European Atheltics) nominowała Justynę Święty-Ersetic to tytułu zawodniczki marca. Na Polkę można głosować do 7 kwietnia do godz. 12.00.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Święty-Ersetic: Wzrosło zainteresowanie naszym sportem. Wideo TV Interia

Justyna Święty-Ersetic została nominowana na niebywały wyczyn, którego dokonała podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu na początku marca.

Reklama

Ostatniego dnia czempionatu 27-letnia zawodniczka zdobyła aż trzy złote medale. Zwyciężyła na 200 m, 400 m i w sztafecie 4x200 m. A wszystko to w zaledwie dwie godziny!



"Jestem walczakiem i nigdy się nie poddaję. Taka już jestem, że jak startuję, to chcę wygrywać. Nie wiem, gdzie są moje granice. Staramy się z trenerem cały czas coś poprawiać, udoskonalić" - mówiła po niesamowitym występie w Toruniu.



Mimo że to były mistrzostwa kraju, to wyczyn Święty-Ersetic odbił się echem w Europie. Stąd też nominacja do tytułu lekkoatletki marca. Na Polkę można głosować do 7 kwietnia do godziny 12.00.

Rywalkami Święty-Ersetic są: reprezentantka Izraela Lonah Chemtai Salpeter, Brytyjka Lily Partridge, Chorwatka Sandra Perković i Belgijka Nafissatou Thiam.



Wśród mężczyzn o tytuł lekkoatlety marca powalczą: reprezentant Belgii Bashir Abdi, Francuz Renaud Lavillenie, Chorwat Filip Mihaljević oraz dwójka Hiszpanów Pablo Torrijos i Jorge Urena.



Głosować można na oficjalnych kontach European Atheltics w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter i Instagram).

RK





Zdjęcie Justyna Święty-Ersetic / AFP