Justyna Święty-Ersetic najpierw podziękowała Paryżowi, a potem takie słowa. Jasny przekaz

Święty-Ersetic to wciąż jednak z najlepszych polskich biegaczek na 400 metrów. Dwukrotna medalistka olimpijska próbowała ze wszystkich sił postarać się o powtórkę swojego rezultatu z Tokio, ale tym razem się nie udało.

Justyna Święty-Ersetic z wiadomością po igrzyskach

Justyna Święty-Ersetic po powrocie do domu postanowiła jeszcze wrzucić na Instagram post, w którym zawarła dość interesującą informację. Nie do końca wiadomo jednak, co miała na myśli.