Junior ze Szprotawy pisze polską historię. W konkursie, w którym może paść rekord świata

Polak był liderem światowych tabel, ale to co wyczynia w Limie Czech... Brak słów

Trościanka leciał do Ameryki Południowej jako wicelider światowych tabel, ale te wyniki z obecnego sezonu nie mówiły wszystkiego. Choćby nie odzwierciedlały mające obywatelstwo Finlandii i Czech, ale reprezentującego ten drugi kraj - Tomasa Järvinena. W swoim najlepszym konkursie w tym roku miał bowiem "zerówkę" w skoku o tyczce, a gdyby nie to - prawdopodobnie wyprzedzałby Polaka. A 10-bój to nie bieg na 400 metrów czy pchnięcie kulą: pełnego wykonuje się go czasem dwa, czasem cztery razy w sezonie. Tak bardzo jest bowiem wymagający, zwłaszcza dla juniorów.