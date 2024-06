Jest złoto, wielkie pieniądze przepadły. Kaczmarek "pokonana" na ostatniej prostej

Wygrana Natalii Kaczmarek w biegu na 400 m podczas rzymskich mistrzostw Europy nie była żadną sensacją, nawet niespodzianką. Polka to aktualna wicemistrzyni świata, na Stadio Olimpico uważano ją za faworytkę, ale bardzo wysoko oceniano też szanse młodej Irlandki Rhasidat Adeleke . I te przewidywania się sprawdziły, obie pobiegły fenomenalnie, zostawiły całą stawkę daleko za sobą, do końca walczyły o złoty medal.

I choć na kilkadziesiąt metrów przed kreską to Adeleke były o włos przed Kaczmarek, kontratak Polki okazał się skuteczny. Nie tylko wygrała złoto, ale pobiła rekord kraju należący od 48 lat do Ireny Szewińskiej. Ten nowy wynosi 48.98 s, Natalia jest trzecią zawodniczką w tym roku , a piętnastą w historii, która "złamała" barierę 49 sekund. 21-letnia Adeleke była o dziewięć setnych wolniejsza, też pobiła "życiówkę", równy rok po poprzedniej.

Marzyłam przede wszystkim o wygranej. Chciałam być tą mistrzynią Europy, bo wiedziałam, że mnie na to stać. Startowałam w Rzymie w roli faworytki i nie ukrywam, że było ciężko. Kiedy szłam w tunelu na stadion, to - nie wiem dlaczego - przemknęło mi przez myśl, że może pobiję rekord Polski.

Niewiarygodnie szybki bieg Natalii Kaczmarek dał Polce szansę wygrania "Złotej Korony"

Ktoś może zapytać, w jaki sposób porównać czas na 100 m do rywalizacji na 20 km w chodzie? Służy temu specjalny przelicznik punktowy, który od lat stosuje World Athletics, decydujący np. o światowym rankingu. To coś, co można porównać do punktacji np. w dziesięcioboju, gdy rezultaty w każdej konkurencji też są przeliczane na punkty.