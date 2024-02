Jest z tego dumny. "Dla nas temat startów Rosjan i Białorusinów jest zamknięty"

- To są obiekty łódzkiego RKS-u, czy Kraków. My wszystkim ukraińskim zawodnikom zapewniamy dostęp do naszej infrastruktury na takich samych zasadach jak Polakom. W naszym kraju trenuje wiele grup młodzieżowych ukraińskich lekkoatletów. To się dzieje przez zaangażowanie klubów, lokalnych społeczności. Stwarzamy im możliwość szkolenia i w żaden sposób nie prowadzimy rozmów o zmianie obywatelstwa, czy czymś takim, bo oni mają swoją narodowość, chcą i będą reprezentować swój kraj - wskazał Kęcki.