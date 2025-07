Jest strasznie nakręcony na rekordy, a zaraz Polak powalczy o pierwszy medal ważnej imprezy w karierze

Filip Rak to jeden z najzdolniejszych lekkoatletów młodego pokolenia w naszym kraju. Zawodnik, który jest prowadzony przez legendarnego trenera Zbigniewa Króla, robi olbrzymie postępy. W zbliżających się młodzieżowych mistrzostwach Europy w Bergen (17-20 lipca) będzie jednym z najpoważniejszych kandydatów do medalu. Co ciekawe, 22-latka bardziej od medali, kręci w sporcie coś zupełnie innego.