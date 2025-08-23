Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest rekord, Fajdek wrzasnął z radości. Ostatnio takim rzutem pokonał samego Katzberga

Andrzej Grupa

Rok temu w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy Paweł Fajdek jeden jedyny raz w sezonie rzucił za linię 80. metra. W tym sezonie jego rekordem było 78.12 m uzyskane w Diamentowej Lidze w Oslo. Aż do dzisiaj, znów do mistrzostw kraju w Bydgoszczy. Już w pierwszej kolejce posłał młot na 79.07 m. Ostatnio tak daleko rzucił na początku września zeszłego roku, wtedy pokonał mistrza olimpijskiego Ethana Katzberga.

Paweł mistrzem Polski, już po raz ósmy
Po ogłoszeniu przez Wojciecha Nowickiego decyzji o zakończeniu sezonu i rezygnacji z wyjazdu na mistrzostwa świata w Tokio, Paweł Fajdek pozostał jedyną realną polską szansą na zaistnienie w finale. Choćby z racji swojego doświadczenia i możliwości, bo przecież w każdej chwili może "odpalić" i posłał ważący ponad 7 kilogramów sprzęt za granicę 80. metra. Nawet jeśli ostatnio rzucał o te trzy, cztery metry bliżej od najlepszych.

Fajdek często ma problemy w sytuacji, gdy nie wyjdzie mu pierwszy rzut. Zaczyna się "gotować", przykład tego widać było podczas drużynowych ME w Madrycie. Dziś po pierwszej próbie mógł być już pewny złota, skoro na liście startowej brakowało Nowickiego. A nawet gdyby nasz mistrz olimpijski z Tokio był na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka, pewnie i tak nie dałby rady. Zwłaszcza że długo wracał do formy po ciężkiej kontuzji z zimy.

    Najlepszy wynik Pawła Fajdka od blisko dwunastu miesięcy. A po trzeciej kolejce uznał, że nie ma sensu dalej startować

    Już w pierwszej kolejce młociarz OŚ AZS Poznań posłał bowiem sprzęt daleko za linię 75. metra. Krzyczał zaraz po wyrzuceniu młota, dawał upust swojej radości. Miał pewność, że to będzie rekord sezonu.

    I był - dokładny pomiar wykazał 79.07 m - jego najlepszy rzut od 8 września zeszłego roku, gdy w Zagrzebiu uzyskał 79.10 m i jedyny raz w karierze pokonał mistrza świata i mistrza olimpijskiego Ethana Katzberga.

    Mógł mieć pewność, że to wystarczy do złota. Nawet gdyby założył dres, usiadł sobie gdzieś na trybunach i przyglądał się dalszej rywalizacji z boku.

    Paweł Fajdek
    Ten konkurs był jednak również istotny dla Marcina Wrotyńskiego - formalnie kolegi klubowego Fajdka z AZS Poznań. Bardzo dobrymi niedawnymi występami wskoczył nad kreskę w rankingu World Athletics w kontekście występu w MŚ w Tokio, tu miał tę formę potwierdzić. Tyle że dwie próby spalił, została mu ostatnia by w ogóle zostać w grze o medale. A w dorobku ze swoich startów w MP miał cztery brązowe krążki - zawsze za duetem Fajdek/Nowicki. Tu mógł zaś wreszcie zdobyć srebro.

    I w końcu miał zmierzony rzut - 71.26 m dało mu już spokój.

      Fajdek zaś dwie kolejne próby miał mniej więcej w to samo miejsce - tuż za granicę 75. metra. Jednej nie chciał mierzyć, drugą chciał, ale to już nie miało znaczenia.

      A gdy wszyscy szykowali się do wąskiego finału, Fajdek... rzeczywiście założył kurtkę, spakował się i opuścił resztę stawki. - Nie jest to brak szacunku dla kolegów, ale szacunek dla siebie i swojego zdrowia. Jest 10 stopni, bardzo zimno. Nastawiałem się na pierwszy rzut, gdy byłem jeszcze rozgrzany. Chłopaki rzucają trochę po słupkach, sędziowie muszą naprawiać siatkę. Uznaliśmy z trenerem, że nie ma się o co bić - mówił Fajdek w TVP Sport.

      Wrotyński ostatecznie nie wywalczył pierwszego srebrnego medalu, a... piąty brązowy. W piątej serii wyprzedził go Dawid Piłat (72.82 m). Wrotyński poprawił się jeszcze na 72.75 m, ale Piłat na sam koniec odpowiedział rzutem na 74.56 m. I zajął drugie miejsce.

      Mężczyzna w białej koszulce wykonuje dynamiczne ćwiczenie z odważnikiem kettlebell na tle niebieskiego nieba, z wyraźnym skupieniem na twarzy oraz napięciem mięśni ramion.
