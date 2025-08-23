Jest rekord, Fajdek wrzasnął z radości. Ostatnio takim rzutem pokonał samego Katzberga

Po ogłoszeniu przez Wojciecha Nowickiego decyzji o zakończeniu sezonu i rezygnacji z wyjazdu na mistrzostwa świata w Tokio, Paweł Fajdek pozostał jedyną realną polską szansą na zaistnienie w finale. Choćby z racji swojego doświadczenia i możliwości, bo przecież w każdej chwili może "odpalić" i posłał ważący ponad 7 kilogramów sprzęt za granicę 80. metra. Nawet jeśli ostatnio rzucał o te trzy, cztery metry bliżej od najlepszych.

Fajdek często ma problemy w sytuacji, gdy nie wyjdzie mu pierwszy rzut. Zaczyna się "gotować", przykład tego widać było podczas drużynowych ME w Madrycie. Dziś po pierwszej próbie mógł być już pewny złota, skoro na liście startowej brakowało Nowickiego. A nawet gdyby nasz mistrz olimpijski z Tokio był na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka, pewnie i tak nie dałby rady. Zwłaszcza że długo wracał do formy po ciężkiej kontuzji z zimy.

Najlepszy wynik Pawła Fajdka od blisko dwunastu miesięcy. A po trzeciej kolejce uznał, że nie ma sensu dalej startować

Już w pierwszej kolejce młociarz OŚ AZS Poznań posłał bowiem sprzęt daleko za linię 75. metra. Krzyczał zaraz po wyrzuceniu młota, dawał upust swojej radości. Miał pewność, że to będzie rekord sezonu.

I był - dokładny pomiar wykazał 79.07 m - jego najlepszy rzut od 8 września zeszłego roku, gdy w Zagrzebiu uzyskał 79.10 m i jedyny raz w karierze pokonał mistrza świata i mistrza olimpijskiego Ethana Katzberga.

Mógł mieć pewność, że to wystarczy do złota. Nawet gdyby założył dres, usiadł sobie gdzieś na trybunach i przyglądał się dalszej rywalizacji z boku.

Paweł Fajdek KIRILL KUDRYAVTSEVAFP AFP

Ten konkurs był jednak również istotny dla Marcina Wrotyńskiego - formalnie kolegi klubowego Fajdka z AZS Poznań. Bardzo dobrymi niedawnymi występami wskoczył nad kreskę w rankingu World Athletics w kontekście występu w MŚ w Tokio, tu miał tę formę potwierdzić. Tyle że dwie próby spalił, została mu ostatnia by w ogóle zostać w grze o medale. A w dorobku ze swoich startów w MP miał cztery brązowe krążki - zawsze za duetem Fajdek/Nowicki. Tu mógł zaś wreszcie zdobyć srebro.

I w końcu miał zmierzony rzut - 71.26 m dało mu już spokój.

Fajdek zaś dwie kolejne próby miał mniej więcej w to samo miejsce - tuż za granicę 75. metra. Jednej nie chciał mierzyć, drugą chciał, ale to już nie miało znaczenia.

A gdy wszyscy szykowali się do wąskiego finału, Fajdek... rzeczywiście założył kurtkę, spakował się i opuścił resztę stawki. - Nie jest to brak szacunku dla kolegów, ale szacunek dla siebie i swojego zdrowia. Jest 10 stopni, bardzo zimno. Nastawiałem się na pierwszy rzut, gdy byłem jeszcze rozgrzany. Chłopaki rzucają trochę po słupkach, sędziowie muszą naprawiać siatkę. Uznaliśmy z trenerem, że nie ma się o co bić - mówił Fajdek w TVP Sport.

Wrotyński ostatecznie nie wywalczył pierwszego srebrnego medalu, a... piąty brązowy. W piątej serii wyprzedził go Dawid Piłat (72.82 m). Wrotyński poprawił się jeszcze na 72.75 m, ale Piłat na sam koniec odpowiedział rzutem na 74.56 m. I zajął drugie miejsce.

Paweł Fajdek BEN STANSALL AFP

