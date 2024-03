Jest podpis prezydenta! Gwiazda otrzymała polskie obywatelstwo. Kolejna olimpijska nadzieja

Żodzik trenuje w Podlasiu Białystok, a jej szkoleniowcem jest Robert Nazarkiewicz . Ma polskie korzenie. Po wyjeździe z Białorusi startowała kilkukrotnie w naszym kraju osiągając znakomite rezultaty. Dzięki decyzji prezydenta Dudy teraz będzie mogła ubiegać się o prawo do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

Lekkoatletyka. Maria Żodzik będzie mogła startować dla Polski od 20 czerwca

"Najwcześniej Maria będzie mogła reprezentować nasz kraj od 20 czerwca. Wtedy mijają trzy lata od jej ostatniego występu w reprezentacji Białorusi. To był start na drużynowych mistrzostwach Europy w Klużu-Napoce. Kolejnym krokiem będzie decyzja specjalnego panelu World Athletics odpowiadającego za zmiany barw narodowych. Nie wiemy kiedy on się zbierze. Oczywiście będziemy w tej sprawie lobbować i zrobimy wszystko żeby Maria mogła wystartować już pod koniec czerwca w mistrzostwach Polski. Jeśli to się uda sprawnie załatwić zobaczymy ją na igrzyskach w Paryżu. Minimum już ma" - tłumaczył Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i szef misji olimpijskiej.